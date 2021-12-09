永和逆子弒父肢解成「人彘」 塞行李箱棄屍畫面曝光

家住新北永和的54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，伴屍9天直到不忍惡臭，才將遺體拖到頂樓肢解後棄屍大排；符男臉書遭掀出多張全身裝備、騎昂貴自行車的出遊照，他露出燦爛笑容與車友合影，萬萬沒想到竟是殘忍分屍弒父的惡人；目前警方正在搜尋殘肢與調查犯案動機。

符姓兇嫌的臉書曝光，只見他在臉書上曬出多張騎著名貴自行車出遊照片，他露出燦爛笑容、愛上墨鏡與全身裝備，陽光形象與分屍殺人魔形象迥異；諷刺的是，他還曾經在臉書分享「不喜歡看新聞台拍家屬痛哭的樣子、追問家屬心情」，貌似站在受害家屬立場著想，如今卻殘忍殺害至親，讓人不勝唏噓。

符男臉書遭掀出多張全身裝備、騎昂貴自行車的出遊照，他露出燦爛笑容與車友合影，萬萬沒想到竟是殘忍分屍弒父的惡人。（翻攝自臉書、資料照）

符男曾在臉書分享「不喜歡看新聞台拍家屬痛哭的樣子、追問家屬心情」，貌似站在受害家屬立場著想，如今卻殘忍殺害至親，讓人不勝唏噓。（翻攝自臉書）

據了解，符姓兇嫌長期打零工過活，並靠著母親收的2間房租金啃老長達20年，已結婚育有2女，但與妻女分居多時，他2015年曾在臉書上分享女兒大學的作品，父女感情貌似不錯。

符姓兇嫌上月24日將父親從台中接回新北永和住家，4天後用枕頭悶死對方，因屍體腐爛發臭，他才在本月6日揹著父親到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，7日再利用行李箱運屍丟棄瓦磘溝，8日遭民眾發現屍體；符男被起底無業、啃老多年，且有4項竊盜前科，他遭逮時供稱不滿父親家暴母親，但有知情人士透露，疑似是符父返家後一直伸手要錢，讓符男覺得未來遺產恐被瓜分，才下毒手。