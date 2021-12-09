立委黃國書即日起在中興大學藝術中心舉辦「蹽溪過嶺」書法展，呈現他過去1年的創作。（林欣儀攝）

為展現書法之美，讓傳統藝術也能重新呈現台灣元素，立法委員黃國書今年10月起，以「蹽溪過嶺」為主題，陸續在台北國父紀念館、苗栗國立聯合大學藝術中心等地巡迴展出，最後一場展覽9日在中興大學開幕，黃國書說，希望透過書法線條的千變萬化展現不同意趣。

「蹽溪過嶺」書法展12月9日至明年1月8日，在中興大學藝術中心展出，共展出他1年來創作的百餘件作品，分為縱橫古今、剛柔並濟、行雲流水、咫尺千里4類，且其中使用了篆書、隸書、楷書、行書及草書等字體，融合書法與視覺藝術的意境。

站在「草地鑼鼓歡喜就好」作品前，黃國書說，一般書法創作的內容多為唐詩、宋詞，但他喜歡加入台灣元素，像是「天公疼憨人」、「福爾摩沙」或蔣渭水為台灣文化協會填寫的會歌歌詞《樂為世界人》，因為在台灣歷史文化的進程中，就擁有濃厚的書法傳統。

此外，因他本身是從事政治工作，像「十年磨一劍」、「治大國若烹小鮮」等作品，則是與政治哲理相關，希望透過書法分享人文創作的各種心得想法，也表達對這塊土地的關懷及感謝。通常書法創作比較無趣，希望透過書法線條本身的千變萬化，展現其特有意趣。

出生於南投縣鹿谷鄉的黃國書，幼年即受到祖父指導、臨習書法，在學生時期展露頭角，系統性鑽研歷代名碑法帖且寄情翰墨50載，他認為，書法寫的不只是一種形體，更希望藉由字體形貌傳達背後的文學意涵，邀民眾來欣賞他的創作與心路歷程。