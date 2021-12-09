VR/AR等各種光學鏡頭新應用興起，玉晶光(3406)積極擴產搶進，玉晶光董事會通過茂晶光電(廈門)有限公司廠房整理改造與增建案，預計總增建費用為20.84億元，在董事會通過後，預計今年底、明年初發包動工進行廠房整改、建置無塵室等，最快2022年底投產。

車載、元宇宙等各項新應用興起，帶動車載鏡頭及VR/AR需求湧現，玉晶光深耕VR/AR多年，且已開始出貨，可望成為元宇宙商機受惠股，公司也加快擴產腳步，搶食即將爆發的商機。

玉晶光於今年9月以4500萬美元(約新台幣12.6億元)設立「茂晶光電(廈門)有限公司」，並於10月26日公告透過競拍程序以人民幣1億6543.8萬元(約新台幣7.2億元)取得營運所需之不動產後，12月9日董事會再通過茂晶光電(廈門)增建費用20.84億元廠房整理改造與增建案，累計總投資金額約28億元。

玉晶光經過近幾年積極擴產，目前廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

由於蘋果新機拉貨高峰已過，玉晶光11月合併營收下滑至19.24億元，月減2.1%，年增6.49%，累計前11月合併營收為149.05億元，年增3.29%。

VR/AR需求隨元宇宙商機湧現，目前VR已看到有些需求上來，玉晶光預期，明年會開始放量，成為公司成長動能之一。