櫃買中心預計於110年12月14日審議寶緯(4558)上櫃案。
寶緯公司主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹(勳)霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元；寶緯公司109年營業收入為13億9635萬6000元，稅後盈餘為8944萬元，每股盈餘為2.02元；110年前3季營業收入為15億5397萬9000元，稅後盈餘為1億4410萬2000元，每股盈餘為3.26元。
櫃買中心預計於110年12月14日審議寶緯(4558)上櫃案。
寶緯公司主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹(勳)霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元；寶緯公司109年營業收入為13億9635萬6000元，稅後盈餘為8944萬元，每股盈餘為2.02元；110年前3季營業收入為15億5397萬9000元，稅後盈餘為1億4410萬2000元，每股盈餘為3.26元。
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