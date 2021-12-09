不少人買房對凶宅避之唯恐不及，擔憂買到凶宅，造成心理上極大的壓力。近期大陸興起「凶宅試睡員」的職業，主要是以線上直播的方式，向民眾證明這間凶宅「沒有問題」，而薪資報酬也頗為優渥，熟練的試睡員最多一晚即可賺2000人民幣（折合新台幣8700元）。

陸媒報導，此前江蘇一間凶宅多次流標，原因是屋主生前賭博欠下債務，最終決定在家中輕生，這也讓不少尋找物件的購屋族望之卻步，為了證明這間凶宅沒有問題，緩解買家疑慮，請來凶宅試睡員線上直播，為民眾展示居住體驗，吸引數萬網友前來觀看，最終以128.5萬元人民幣成交，「凶宅試睡員」的職業也一度掀起話題。

報導根據凶宅試睡員招募資訊，薪資以分鐘計算，每分鐘1元人民幣，若是試睡員不間斷的直播，一天最多可拿到1440元人民幣，若熟練者，一晚更可賺2000元人民幣。

試睡員主要工作內容是在雇主指定的時間執行工作，包括在不開燈的情況下，半夜12點前往廁所、床底勘查，直到將全屋情況確認一遍，並記錄身體是否異常等；此外，這職業不僅有「散戶」，還有專業的房地產團隊提供服務，且還能夠額外提供買房、貸款、過戶，乃至是一條龍的服務。

江蘇凶宅試睡員李林（化名）表示，這算是一份不錯的副業，想做的時候上線跑一跑，累了就休息一下；對此網友評價兩極，有人看了躍躍欲試，也想一起「躺著賺」，但也有人認為這工作太穢氣。