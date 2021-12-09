因應Omicron變種病毒，中央流行疫情指揮中心已宣佈開放18歲以上符合資格者接種第三劑疫苗，目前僅提供莫德納疫苗，屏東縣長潘孟安9日呼籲，病毒不斷變種演進，請民眾盡快施打疫苗，提升群體免疫力，保護自己也保護大家。

潘孟安說，11、12日斜坡上的藝術季在林後四林平地森林公園舉行，預料參加人潮眾多，縣府衛生局將在現場設置莫德納疫苗施打站，2天活動的下午1至4點提供接種服務，並推出「打疫苗送好米」，鼓勵民眾施打。

而原先在屏東火車站等6處莫德納疫苗施打站已於12月7日完成階段性任務，結束開設，民眾也可以洽詢縣內合約院所或各地衛生所，就近預約接種疫苗。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心開放已完整接種COVID-19疫苗且滿5個月的民眾，接受第三劑追加劑施打，目前僅提供莫德納疫苗，只要年滿18歲民眾即可接種。此外，尚未打第一或第二劑的民眾也請盡快施打疫苗，提升疫苗覆蓋率。