林秉樞對立委高嘉瑜施暴案持續延燒，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，11月24日林秉樞母親告別式前兩天，警方就已經收到通知要加派警力，通知的人是民進黨台北市議員許淑華在內的三位民代。徐巧芯9日傍晚再嗆許淑華，「講來講去還是不敢告我！」

徐巧芯今（9）日在廣播節目《嗆新聞》中提到，11月22日警察局開晨會報告當周重要勤務，其中一項就是11月24日的告別式，因為有議員「下條子」。徐巧芯更直接點名，「就是許淑華下的（條子）」。徐巧芯也說，歡迎許淑華提告，並表示「如果許淑華真的沒有，她早一定告我了」。

許淑華則回應，根本不存在的事情，怎麼能編小說編成這樣？​為了這種無聊的炒新聞行為再鬧到法院，根本徒增社會成本，浪費司法資源。​「去提告她，我不如做更多服務選民的事情。」

徐巧芯傍晚在臉書再嗆民進黨台北市議員許淑華，「講來講去還是不敢告我」，「當天關鍵時刻打電話跟妳求證後，妳說了謊，只敢承認11/24接到林秉樞電話喬警力，不敢承認先前就發了公文，掛電話之後開始到處找人害怕公文外流不是嗎？會怕吼？」

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