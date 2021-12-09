麗清（3346）自結11月合併營收達6億元，月增69.03％、年增25.96％，改寫單月營收次高紀錄；累計前11月合併營收49.79億元，年增29.53％。

麗清表示，11月營收成長除部分10月訂單遞延至11月認列，再加上車用晶片短缺狀況有趨緩現象，主要客戶在第四季汽車傳統旺季下催動拉貨力道增溫，包括別克GL8、大眾朗逸、邁騰及BMW X1全球車款等車款訂單大量出貨認列營收，創造麗清LED車尾燈模組的出貨暢旺所致。

麗清表示，將持續與既有的一階車燈廠客戶維持緊密合作，亦有三立車燈、海拉車燈與ZKW等新合作夥伴加入，共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術，擴大接單量能，有助創造麗清保持良好訂單能見度。

根據Allied Market Research研究報告指出，隨著汽車產業朝向電動車、自動駕駛等發展進程，全球智慧型車燈市場規模將於2030年達到將近美金93億元的市場規模，年複合成長率達9.8％，其中亞太地區成長最快速，年複合成長率高達12.9％，LED車燈技術在汽車智能照明市場中取得較高的市場份額。

麗清進一步表示，LED車頭燈、LED車尾燈的設計更加多元化，且功能性將越趨複雜，這皆成為產業趨勢，而麗清旗下車燈產品及研發技術可有效滿足產業以及品牌車廠趨勢的需求，同時公司更布局於智能大燈控制器相關產品，目前已開始量產出貨，將隨著產品應用於客戶單一新車款滲透率提升，助力未來整體營運規模擴大。

麗清指出，看好全球LED車燈滲透率提升，節能減碳等技術的發展，產品應用於新能源車、電動車等新車款加速，有助於旗下LED車燈模組成長發展，麗清手握關鍵電子、光學、散熱、機構四大核心競爭優勢，目前新能源車接單項目數逐年提高，營收占比約達兩成，對未來營運創造正面挹注。