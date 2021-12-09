民進黨立委羅致政今天在立院司法法制委員會質詢，國民黨前主席江啟臣交接機器人網軍給國民黨主席朱立倫，法務部查不查？法務部長蔡清祥說，若有證據就請相關單位處理。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，「有證據就查」的意思就是沒證據。

凌濤說明，外界誤傳的網路機器人其實是指黨員可將LINE官方帳號邀請到黨內Line群，是正正當當的官方帳號，傳遞的也是可供檢驗的公開資訊，民進黨不必用自己的經驗加諸他人。

凌濤反批，綠委無地放矢跟誘導式提問，反而是「政府網軍三大懸案」才應該被司法偵辦，民進黨把持的中央政府就是網軍巢穴，監察院、立法院及檢調都應該介入調查。

凌濤指出，第一個懸案是2019年3月農委會被爆出編列1450萬宣傳預算，外包聘任4位網路小編，從此1450成為網軍代名詞。第二個懸案是2020年11月3日，行政院幕僚在立院被抓到做梗圖攻擊國民黨，該圖卡隨即被親綠側翼轉發，證明「中央圖房」就在行政院。第三個懸案是2018年9月間接逼死大阪處長蘇啟誠網軍帳號「idcc」被抓出IP疑似來自綠委黃國書辦公室。

凌濤認為，這些揮霍公帑甚至鬧出人命的三大懸案尚未釐清，這才是綠委羅致政、法務部、監察院應該去調查的事件，而非浪費院會時間監督在野黨主席，終日做賊喊抓賊。