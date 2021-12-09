女友口鼻滲褐色液體染怪味慘死 陳修將否認殺人 送醫畫面曝

陳修將妻子也知道胡女，但陳承諾會把2邊家庭都顧好，才讓雙方沒話講，而胡女的弟弟今出面表示，陳每個月給胡女3萬元生活費。（翻攝自臉書、民眾提供）

76行者遺體修復團隊召集人陳修將涉嫌殺害小他18歲的同居胡姓女友，彰檢今（9日）偵結將他依殺人罪嫌起訴，移審彰化地院，下午4點法院裁定20萬元交保限制住居。陳修將母親帶著20萬元辦理交保，陳步出法院表示，司法會還他公道，謝謝關心。不過陳面臨的是刑期10年起跳的殺人重罪，竟然僅20萬元就交保，引發法界議論。

40歲陳修將已婚，卻與22歲胡姓小女友另築愛巢，今年10月起陳懷疑小女友另結新歡，多次醋勁大發動粗，為了談判兩人住進摩鐵多日，胡女慘遭嚴刑拷打，10月14日甚至慘遭抓頭重擊地面，最後重傷休克昏迷後死亡。

陳修將隔天凌晨開著賓士車將已沒了呼吸心跳的胡女送醫，遭檢方聲請羈押禁見至今；檢方偵結後認其犯後態度不佳，依殺人罪起訴，並請求法官從重量刑。

彰化地院法官認為，檢方蒐證齊全，陳修將殺人事證明確，認為已無串供、滅證與逃亡之虞，准予20萬元交保，限制住居。對此結果，彰化地檢署相當震驚，表示收到裁定書後再提抗告。

陳修將20萬元交保消息傳出，引發法界議論。據三立新聞報導，重大殺人案即使在移審後，也很少出現交保案例，資深法界人士指出，除非是「傷害、殺人」仍有界定空間，才會出現交保可能性。但根據檢察官偵查結果，陳修將的確有殺人事實，且殺人罪可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，以20萬金額交保，似乎不符合比例原則。