連34天＋0破功？中研院實驗室驚傳1人確診 陳時中證實：工作場域受汙染

台灣本土已經連續34天零確診，但今天卻傳出，北市南港的中研院P3實驗室，一名研究員在試驗中不慎染疫確診，目前指揮中心與北市衛生局也都高度戒備中。

北市府官員透露，北市經有接獲通報，個案為一名居住在新北市，工作地在台北市的年輕女性，疑似做實驗不慎而確診，但北市衛生局表示個案需由指揮中心統一公布，不願證實。

陳時中表示，今天下午接獲通報後，已立即調派疾管署的防疫醫師，以及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前往了解，初步了解有一名人員PCR檢驗結果為陽性，後續將進行複驗。

陳時中說，推測該名人員是在工作場域遭病毒汙染，張上淳於現場了解整個實驗流程，至於疫調、隔離相關人員處置，將交由北市衛生局持續掌握，待整體情況明朗後會再對外報告。他補充，若證實個案為做實驗時染疫，將會列為本土個案。

新北衛生局為應，該案居住地在新北，工作地在台北市，新北衛生局獲報立即進行相關疫調工作，針對接觸者匡列採檢，相關訊息還是需由指揮中心統一公布。