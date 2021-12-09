基隆野鳥學會花6年拍攝「遊隼的故事」紀錄片，今天上午10點在海科館舉辦首映暨座談會。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆野鳥學會花6年拍攝「遊隼的故事」紀錄片，明天上午10點在國立海洋科技博物館舉辦首映暨座談會，基隆野鳥學會常務理事兼導演沈錦豐表示，這次拍攝意外發現，遊隼幼鳥手足情深，和人類一樣有相互照顧的認知，相當感人，盼透過影片，讓民眾了解環境保育重要性。

基隆野鳥學會理事長鄭暐指出，遊隼為國內二級珍貴稀有保育類野生動物，鳥會從1994年至今，長期在北台灣進行繁殖調查，紀錄顯示，遊隼在台已有穩定的繁殖族群，其中新北、基隆境內有近40個巢區，推估全台各地應有更多潛在巢區。

鄭暐表示，遊隼在台雖可合法人工繁殖及買賣，但現在已出現野生繁殖族群，難以區隔市面上的幼鳥來自買賣或非法捕捉，擔憂野生遊隼幼鳥被盜獵，因此，這次融合長年觀察研究，發表台灣第一部遊隼生態紀錄片，呼籲全台鳥友一起關心遊隼的生存現況。

導演沈錦豐說，遊隼是俯衝速度最快鳥類之一，時速可達300公里，要拍攝其實有一定難度，這次製作紀錄片真的是一項挑戰，還好這幾年運氣不錯，駐守的巢位能以由上往下俯瞰的角度記錄，以及遊隼求偶時期的飛行特技、私密行為等，是目前在網路上找不到的畫面。

沈錦豐表示，這次紀錄片主要是整理長年以來對遊隼的調查，但在拍攝過程中有了最新發現，遊隼幼鳥的手足之情非常好，長期觀察發現，年紀偏大一點的幼鳥離巢後，還會抓食物回到巢位給年紀比自己小的遊隼吃，「如同人類，哥哥照顧弟弟」，當下看到非常感動，他提及，影像紀錄是調查遊隼的其中一部分，未來會與台灣猛禽研究會合作，持續進行學術調查。