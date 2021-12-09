桃園市消防局今年於消防救災車組派遣情境訓練，除了室內情境訓練外也有室外課程。（桃園市消防局教育訓練科提供／陳夢茹桃園傳真）

為加強消防人員安全、增進救災技巧，桃園市消防局今年於消防救災車組派遣情境訓練中，特別加入室內情境訓練，教育訓練科長洪聖旻直呼「大事故是從小錯誤累積」，平時隊員出勤一股腦衝火場，對救災流程都是靠直覺，該課程協助第一線同仁檢視流程小缺失。另外，新屋保齡球館大火事件將滿7年，課程由時任新屋分隊長的湯佳興授課，向學員進行調查事件說明與安全分享。

消防救災車組派遣情境訓練昨日結訓，8天共有16梯次，總計480人參與。教育訓練科技士湯佳興表示，過去並沒有設計團體思考、討論階段，今年特別增加室內情境訓練，讓學員們可以反思平時執勤的流程。以「消防車到救災現場需不需要放輪擋？」為例，詢問現場學員。

湯佳興說，學員給的答案都不一樣，在還沒有討論前，多數人都認為不需要放輪擋，但在他分析利弊後大家都認為要放置比較好，也約定好將課程學到的內容應用在實務上，半年後再回來討論分享。

湯佳興也在課程中詢問學員，「面鏡中是否有配鏡架？」更現場做實驗，請近視300多度的學員將眼鏡拿下，看能否看清2米外的物品。湯直呼「白天都只能看到模糊的物體，在黑暗、佈滿濃煙的環境下就什麼都看不清了！」，無法判讀煙的濃度及速度，就不容易發現危險訊號，容易錯過逃生機會，呼籲學員一定要配置鏡架。

桃園有新屋保齡球館大火、敬鵬大火的慘痛經歷，教育訓練科指出，近年來推出救災安全管制措施、火場RIT快速救援小組，各大隊也新增安全官，更要求外勤人員都要接受火場安全訓，而火場安全訓是針對個人對火場情境應變、技術的練習，主要以單向技術訓練為主。

湯佳興有感而發表示，「這是新屋保齡球館大火事發近7年來首次出來授課」，他對消防工作充滿熱忱，參加許多訓練、考過很多證照，但最終還是沒能避開憾事，他認為課程中的安全提醒對學員會很有幫助，才出來用自身經驗替同仁授課，理論很多，但能不能真的落實還得靠學員改變自己的心態和想法，畢竟每個人都要為自己的生命負責。