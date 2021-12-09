繼立陶宛被大陸從海關系統下架後，路透社今（9）日引述立陶宛官方指出，北京進一步施壓跨國企業，要求他們斷絕和立陶宛的關係，否則就會被排除在中國市場之外。

北京對立陶宛發火，對歐盟有何意義？

「駐立陶宛台灣代表處」11月正式運作後，大陸與立陶宛的關係持續降溫，北京先是將兩國外交關係降為代辦級，近期更傳出立陶宛被大陸從海關報關系統中刪除，導致貿易商無法報關。

路透社引述立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）指出，北京發送訊息給跨國企業，告知他們如果使用立陶宛的零件或供應商，他們將不再允許將商品賣至大陸市場，或者獲得陸企的供應。

艾德梅納斯說：「我們已經看到一些公司取消立陶宛供應商的訂單。」不過他並未說明哪些公司或供應商受到影響。

報導指出，立陶宛與中國大陸的直接貿易規模不大，不過立陶宛是出口導向國家，有數百家公司為跨國企業生產傢俱、食品、衣服等商品，這些商品最終會銷往中國大陸。

代表數千家企業的立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）證實，部份向立陶宛供應商購買產品的跨國企業被大陸針對。

立陶宛工業家聯盟主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevicius）表示，「本周是我們第一次看到中國直接施壓供應商，要求放棄立陶宛製產品」，「先前我們只是接收到可能會發生的威脅，現在已經變成了現實。」

關於受到影響的跨國公司，賈努維丘斯指出，「對我們來說最痛苦的部份是它是一間歐洲公司，許多立陶宛企業都是這類公司的供應商。」賈努維丘斯也未公布受影響跨國企業的名字。

一名立陶宛高階官員表示，立陶宛正在考慮設立基金，以保護本土企業受到北京報復，這名官員正在與可能受到大陸影響的企業磋商，商談提供貸款等財務支持。

同一時間，立陶宛也向歐洲聯盟執行委員會（European Commission）尋求支持。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）本周致函歐盟執委會官員，呼籲支持拒絕北京。

他在信中表示：「在歐盟層級的強硬回應是必要的，以向中國傳達出於政治動機的經濟施壓是不可接受的，也不會被容忍。」

歐盟執委會後續回應，歐盟準備好起身對抗所有針對任何成員國的政治壓力及脅迫措施，「中國與個別成員國的關係發展也會影響整體的歐中關係。」

牛津大學中國研究中心學者馬格納斯（George Magnus）指出，針對第3方公司的作法並不常見。