電動機車插旗之爭延燒，光陽執行長柯俊斌與金門縣長楊鎮浯今日共同宣布第700座Ionex 3.0能源交換站開通啟用，光陽不僅是首家登島建置多點換電站的業者，短時間內推進在金門國家公園6處換電站的設置外，預計將階段性陸續完成全島 30座換電站的佈建，為低碳島目標而努力。

柯俊斌表示，Ionex 3.0能源交換站朝向2021年底1000座目標穩健前進，更藉由此次與金門縣政府的合作，展現光陽傾全力協助各縣市政府打造電動機車友善使用環境與基礎建設的決心。

金門早已推動低碳島政策多年，於能源、製造、住商、交通、農業、環境等六面向積極推動，縣府多年來鼓勵當地民眾使用電動機車，提供舊換新每台補助32000元、新購每台補助24000元外，更與當地業者結合，鼓勵且補助遊客租賃電動機車，發展套裝低碳旅遊。

為打造電動機車友善環境，金門縣政府與金門國家公園釋出公有場地招租，提供廠商設置電動機車充換電設施場域。Ionex 3.0能源交換站由Ionex專賣店為起點，將分三階段佈建，第一階段推進於金門國家公園6處，分佈於大、小金門的五個行政區及大金門的中心地段，未來預計將打造30座換電站，以金門大橋連結大、小金門交通，將金門建構為低碳旅遊及純電動載具運行的示範場域。

柯俊斌指出，除了在金門投入大量資源打造基礎建設，Ionex 3.0換電站目前已於全台開通727站、佈建超過800座換電站，穩定朝向年底千站的目標前進，期待未來更多騎乘電動車車主開心奔馳、實現低碳樂活理念，展現Ionex透過能源交換站的積極佈建，打造綠色運輸使用環境的堅持與決心。