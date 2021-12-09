近期除了富邦悍將教練團、制服組人事「大風吹」，9日樂天桃猿也傳出教練團改組消息，一軍首席教練林政賢、投捕教練劉家豪都因生涯規畫離隊，二軍投手教練曾翊誠則未獲續留，劉家豪也在個人臉書上發文，「慶幸在我執教中出現2個金手套，他們的成長都是讓我感到非常驕傲。」

猿隊近2年都未打進季後賽，季後關於教練團異動，之前領隊浦韋青在日前受訪時曾表示，明年是3年複數年合約最後1年的曾豪駒將繼續執掌明年兵符，但教練團也會改組，外傳富邦悍將日籍投捕教練古久保健二明年將轉戰猿隊，也牽動猿隊教練團安排。

今天劉家豪在臉書上發文，感謝球團給予他執教機會，他表示，自己從第1天當教練開始知道就會有這天的到來，但從轉教練開始，他就告訴自己一個最大原則，不要急著邀功，「我只要默默在背後撐著他們，表現好大家一起喊(爽)，表現不理想我負責幫你們拉出那個漩渦。」

劉家豪2014年退休後轉任Lamigo投捕教練，2019年也曾加入世界12強的教練團，「慶幸的是我在執教中出現2個金手套（黃浩然、林泓育），現在我得離開這個最熟悉的球隊，你們得更加努力的充實自己，為球隊跟自己打出一片天。」最後劉家豪感謝球團給予好環境及球迷的加油，「那是永生難忘的回憶，加油！」