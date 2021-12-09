「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」。勝戰者把勝負決定於開戰之前，在創建取勝條件後，方與敵交戰，並在戰爭中獲得勝利。形勢是客觀的，成之於人；力量是主觀的，操之在我。如何在主客觀環境中，創建「勝兵」取勝的條件，最直接有效的途徑，就是透過訓練，鍛鍊戰技基礎，增強抗敵意志，使上下同心，取得力抗外侮的勝戰條件。訓練是戰力的泉源，更是戰勝的憑藉。軍隊訓練要練力、練技，也要練膽、練心、練指揮，唯有透過精實的蛻變過程，才能讓幹部在詭譎複雜的戰場環境中，有足够的信心舆膽識指揮若定，進而凝聚向心、提振士氣、增強戰志，形塑勇於面對挑戰的堅韌戰鬥體。

以戈蘭高地贖罪日戰爭為例，敘利亞軍隊選在以色列全國放假狀態，發動猝然攻擊，展開以阿戰爭，但最終仍由以色列獲得戰役的勝利。檢視戰爭全程，以色列不僅倚靠完備的動員制度及堅韌的防禦體系，還有幹部過人的指揮調度，譬如：格林戈德中尉運用夜色及山體掩護，與入侵的敘利亞軍隊周旋，並使敘軍整個坦克營潰散並倉促撤退。在以軍動員應戰與幹部指揮的背後，憑籍的就是可恃的制度及嚴格的訓練。

訓練就是戰士最大的福利，平時多流汗，戰時才能少流血，平時擁有制伏敵人的精熟戰技及充沛體能，提升戰場存活率，達成作戰任務，就是訓練本務。(陸軍司令部提供)

美國海軍陸戰隊的訓練信條是「每一個陸戰隊員都是戰鬥員」(every marine a rifleman)，針對戰技、近身格鬥，以及體能等，力行扎實且穩健的訓練方式，目的是讓將來要上戰場的戰士，擁有制伏敵人的精熟戰技及充沛體能，以提升戰場存活率，達成作戰任務，其成果並見證於二戰及阿富汗與伊拉克戰事等；因為，每位戰士都是國家最重要的資產，而訓練就是戰士最大的福利，平時多流汗，戰時才能少流血。

「練兵之道，必須官弁晝夜從事，乃可漸幾於熟」，曾國藩認為勤勉且持之以恆的訓練工作，是提升軍隊素質的主要關鍵。訓練的本質係從「由勉強而成習慣，由習慣而成自然，由自然變成本能」，訓練官兵體能、訓練格鬥戰技、訓練組合戰鬥、訓練戰術指揮，使體能支撑戰技，戰技支撑戰鬥，戰鬥支撑戰術，戰術支撑戰略，形成略、術、鬥、技、能，密不可分的關係，歷經扎實訓練的淬鍊後，即使面對戰爭的生死交關，仍可臨機果斷，斷然應對。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」國防部長邱國正日前在立法院表示，現今兩岸情勢是從軍40年來最為嚴峻的時刻，面對當前局勢的考驗，國人應瞭解「自己的國家自己救，自己的家園自己守」，在安居樂業的同時，更要居安思危，尤其面對中共不斷的文攻武嚇，我們不能天真的寄希望於敵人的善意，而應戮力戰備訓練，秉持「處處皆戰場，時時都訓練」的原則，鍛鑄堅強的自我防衛能力，打造出能戰、敢戰、勝戰的鋼鐵勁旅，成為捍衛美麗家園的堅固磐石。