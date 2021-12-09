大陸工信部9日通報，愛回收、豆瓣、唱吧等106款侵害用戶權益app下架，相關應用商店應在通報公布後，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。

路透引述工信部官方微信通報，2021年以來，工信部持續推進APP侵害用戶權益專項整治行動，加大常態化檢查力度，先後三次組織對用戶反映強烈的重點問題進行「回頭看」。

工信部3日針對APP超範圍、高頻次索取權限，非服務場景所必需收集用戶個人資訊，欺騙誤導用戶下載等違規行為進行檢查，並對未按要求完成整改的APP進行公開通報。

截至目前，尚有愛回收、豆瓣、唱吧等五款APP未按要求完成整改，另依照各通信管理局統籌部署，積極展開APP技術檢測，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。

依「個人信息保護法」、「網路安全法」等相關法律要求，工信部對上述共計106款APP進行下架，相關應用商店應在通報發布後，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。