大陸工信部9日通報，愛回收、豆瓣、唱吧等106款侵害用戶權益app下架，相關應用商店應在通報公布後，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。
路透引述工信部官方微信通報，2021年以來，工信部持續推進APP侵害用戶權益專項整治行動，加大常態化檢查力度，先後三次組織對用戶反映強烈的重點問題進行「回頭看」。
工信部3日針對APP超範圍、高頻次索取權限，非服務場景所必需收集用戶個人資訊，欺騙誤導用戶下載等違規行為進行檢查，並對未按要求完成整改的APP進行公開通報。
截至目前，尚有愛回收、豆瓣、唱吧等五款APP未按要求完成整改，另依照各通信管理局統籌部署，積極展開APP技術檢測，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。
依「個人信息保護法」、「網路安全法」等相關法律要求，工信部對上述共計106款APP進行下架，相關應用商店應在通報發布後，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。