台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日公告，11月份自結營收為新台幣4.83億元，較上月成長12.34％，也較去年同期成長65.6％，創單月新高，累計前11月自結營收為37.26億元，較去年同期成長32.16％。

沛波總經理楊韻蒔表示，由於市場需求暢旺，沛波11月營收達4.83億元，再度刷新單月營收新高紀錄，銷售數量及價格皆較去年同期增加，使營收較去年同期大幅成長超過六成。

而且，傳統上，每年第四季都是鋼筋產業的旺季，市場需求強勁，在原料方面，進入冬季及聖誕節將屆，美國貨櫃廢鋼供應量將減少，面對料源不充足，加上其他亞太地區需求增強，廢鋼行情勢必會進一步墊高，在鋼價有撐下，對公司接單有利。

沛波表示，目前房市看好，全台各地大興土木，建商住宅、商業不動產全面搶建，開發熱度堪稱近年之最，沛波看好這一波建築榮景也擴大產能，位於彰濱工業區新廠從9月20日遷入後即將開始生產，新產能將從明年第二季開始投產，屆時沛波年產能將從20萬噸擴增至40萬噸。

此外，投資動能復甦，在資金充足、低利率、產業需求強勁、企業多元布局下，對鋼筋後市有望推波助瀾，可望進一步推升沛波業績表現，對公司營運持樂觀看法。