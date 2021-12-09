勞動部長許銘春9日前往臺北車站疫苗施打站關懷移工接種疫苗情形，許部長表示中央流行疫情指揮中心近期在全台灣各地設置疫苗施打站，只要攜帶個人身分證件，就可以免預約接種疫苗，勞動部為服務移工朋友，自12月6日起已派駐4國通譯人員，協助移工填寫文件及翻譯，呼籲移工不論身分，都應儘速接種疫苗，大家一起來防疫。

勞動部表示，指揮中心為因應Omicron變異株疫情，自12月5日起至12月12日止，在臺北車站及全臺各地開設莫德納疫苗施打站，提供民眾更便利的疫苗接種服務，無需預約即可隨到隨打，包含合法移工及失聯移工均適用。勞動部為協助移工接種疫苗，除已將COVID-19疫苗接種須知翻譯為印尼語、越南語、英語、泰語等4國語言外，並自110年12月6日起派駐4國語言通譯人員提供現場翻譯服務，並隨著移工接種人數增加，目前加派至18名通譯人員。

配合內政部移民署推動外來人口安心接種COVID-19疫苗專案，失聯移工打疫苗採取「不通報、不查處、不收費、不管制」原則，失聯移工可持居留證、健保卡或護照正本，直接前往各地施打站或醫療院所接種疫苗，失聯移工只需要填寫基本資料即可接種，包含國籍、英文姓名、居留證號或護照號碼，如果移工沒有證件正本，台北車站施打站現場，提供身分查證服務，失聯移工不用擔心接種疫苗遭通報或查緝。此外，勞動部也結合18個NGO團體，協助失聯移工預約登記，希望所有移工儘速完成疫苗接種，共同對抗COVID-19。

勞動部長許銘春關心移工接種狀況，並提醒移工接種疫苗後身體有任何不適的情形，可以撥打24小時1955專線協助轉介醫療單位。許部長進一步表示，勞動部將持續運用[email protected]移點通推播移工母語「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，也將運用跨國勞動力權益維護資訊網站、多國語廣播宣導移工疫苗接種措施。此外，移工第一劑接種率已達83.49％，第二劑為46.3％，針對尚未接種疫苗對象，將定期比對名單請各部會、地方政府及仲介公司協助移工完成接種。移工對於疫苗接種有相關問題，可撥打1955專線，或上跨國勞動力權益維護資訊網站（https://fw.wda.gov.tw）查詢最新資訊。