行政院五倍券已於10月8日正式上路，勞動部推出免抽籤優惠，民眾只要持五倍券到勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等全國近一千四百個店家消費，勞動部加碼送50％的優惠額度，邀請民眾一同振興相挺助弱勢，消費同時做公益，讓吃喝玩樂更有感。

千家參與免抽籤 商品遊程任您選

喜歡戶外活動的朋友，可以到高雄白砂崙自然溼地，藉由搭乘小船與高雄市茄萣舢筏協會導覽人員的解說航行於二仁溪中，了解二仁溪整治的歷程與歷史。近距離觀察溼地生態並了解溼地環境與人類生活息息相關的重要性。

愛好咖啡的人，則別錯過由雲林縣古坑鄉華南社區發展協會推出的咖啡系列，品嚐承載土地記憶的台灣咖啡，串起城鄉連結的新滋味。想要有吃有喝又能買伴手禮的鄉親，記得到雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會逛逛，辦理小農市集販售當地食材，成立農村小舖販售在地小農商品，創立「甘苦人」品牌，主打在地風味餐，是個品嚐美食及購買伴手禮的好去處。上述的店家，民眾可運用優惠活動，將五倍券的效用極大化，持200元五倍券至店家可購買300元商品、500元五倍券可購買750元商品、1000元五倍券可購買1500元商品，接受信用卡、電子票證及行動支付的店家可使用數位綁定五倍券，加碼優惠部分由勞動部支付店家。善於精打細算的民眾，可以好好把握這次機會。協助在地勞動力 公益消費創多贏

勞動部協助多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等受疫情影響的弱勢單位，鼓勵民眾前往消費，增加單位營運收入，持續創造就業機會，造就多贏局面。目前已近60萬人次參與加碼活動，加碼活動至明年4月30日為止，勞動部已在計畫網站公告符合資格店家(網址：https://se.wda.gov.tw/Coupon)。每個店家優惠額度有限，先搶先贏，大家可上網了解、進而前往消費，一起用五倍券力挺優質店家與商品。