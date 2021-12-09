五倍券不止帶動消費，還拉動國內電子支付的使用者人數。據金管會9日公布，電子支付使用者人數10月單月增25萬人次，一舉突破1500萬大關，達到1523萬人，銀行局副局長林志吉表示，電支使用人數持續增加，逐漸受到國人歡迎，加上10月有數位五倍券綁定電支帳戶，且電支機構亦推出促銷活動，快速拉升使用者人數。

國內電子支付使用人數在2020年8月突破1千萬人大關，之後電支電票合併，且2021年10月14日，金管會再開放電子帳戶可跨平台轉帳，讓使用者、匯款金額等都有提升。

10月國內電支帳戶代理收付金額有85.62億元，比9月增13.35億元；國內小額匯兌金額（主要是帳戶間轉帳）有63.05億元，亦比9月增加近7.4億元；儲值款項則近160.27億元，比9月增18億多元。

若與去年10月時相比，一年來，電支使用人數增逾430萬人，增幅達39％，代理收付金額增加近28億元，增幅49％，單月帳戶間資金移轉比去年10月增39億多元，增幅近163％，儲值金額增83.8億元，增幅近110％，等於帳戶間資金移轉、儲值金額都是比去年同期倍增。