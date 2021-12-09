台指期上漲58點至17911點。價差方面，台指期轉為逆價差4.12點，電子期轉為逆價差0.3點，金融期轉為逆價差2.26點。

現貨部分，三大法人買超82.91億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少611口至10754口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少814口至24600口。

永豐期貨指出，台指期較夜盤小幅開低後震盪上攻，約莫9時25分左右，半導體權重股以及航運股追價力道轉弱收斂漲幅，台指期也於此時見日內高點17946出現拉回，而11點過後前述權重股賣壓稍有擴大，尤以聯發科、聯電為主要領跌區。

所幸午盤後金融股與航運股出現買盤敲進，帶動加權指數止穩未破17800，尾盤更是有大單敲進台積電、國泰金、南亞、中信金等權值股，帶領加權指數最後一盤跳升45.77點，收在17914.12點，日K呈開高走高留下影線收漲0.46％。

整體而言，雖台股臨近萬八關卡，上下洗刷使操作難度增加，但台股與國際股市消息面均轉趨樂觀，建議行情研判上不宜預設立場猜頭摸頂。