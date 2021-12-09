遭質疑養網軍 蘇貞昌稱「政府沒錢」：這是惡意抹黑

對於外界質疑政府養網軍一事，蘇貞昌今（9）日回應，政府沒錢養網軍，也不必養網軍，這是惡意抹黑。

下個月將舉行四大公投案，傳出公投結果將決定行政院長蘇貞昌去留，但另有消息指出，蘇揆去留將會與公投結果脫鉤，不論公投結果，蘇揆可望續任至明年底。蘇貞昌今被媒體問及看法，蘇貞昌回應，他個人的未來不重要，台灣的未來才重要，這次四大公投所牽涉的正是台灣的未來。

至於外界質疑政府養網軍，蘇貞昌說，政府沒錢養網軍，也不必養網軍，這是惡意抹黑。政府的每一塊錢，預算都明明白白，還得經行政院立案後，編列相關的數據、計畫，經立法院審議通過才能執行，明明白白。

蘇貞昌強調，政府有義務向人民報告政府為你做甚麼，這個也是政府對人民的義務和責任，把網軍和所謂不當的宣傳等湊在一起，是惡意的抹黑。

對此，PTT網友笑翻，「騙神仔一出嘴，果然不同凡響」、「只有塔綠班會信」、「我選擇相信受害者賴清德」、「四個都同意，民進黨下去」、「連我們817都要騙？」、「黨庫通國庫」、「沒網軍、沒私菸、沒缺電，去吃屎拉」、「造謠都不用抓去關喔？」、「好的，塔綠班」！