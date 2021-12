國際最大規模陶瓷獎學金-法藍瓷光點計畫,12/9於國立臺北科技大學藝文中心舉辦成果發布會與光點藝廊開幕儀式。現場邀請到臺北科技大學王錫福校長、前行政院政務委員黃光男、德國經濟辦事處Mr. Axel Heinrich Fritz Limberg處長、宇智顧問徐小波董事長與法藍瓷陳立恆總裁等貴賓蒞臨,並為全球唯一的「光點藝廊期間限定展」進行剪綵。

法藍瓷光點未來獎首獎作品<惟心>。(主辦單位提供)

光點未來獎首獎得主 王元德與法藍瓷總裁陳立恆(右)。(主辦單位提供)

法藍瓷光點計畫自2018年起設立,為專門提供陶瓷設計與藝術領域的獎學金專案,提供全球學生申請,至今已補助近1000萬新台幣獎金,並支持了300件學生陶瓷創作。在第三屆光點計畫中,共募集到了來自國際62個不同地區,共七百多件作品。再由14位來自產官學界的全球專業評選團,從中遴選出百件作品各獲得獎學金新台幣3萬元。

法藍瓷光點計畫_光點藝廊展覽現場。(主辦單位提供)

法藍瓷光點未來獎_二獎。(主辦單位提供)

除此之外,本屆更新創立了面向專業藝術家、設計師的「光點未來獎」,以「宇宙的禮物」為主題,鼓勵陶瓷新銳們以當代設計語彙,詮釋並展現創意。經歷激烈的評選與討論,「光點未來獎」首獎由台灣的王元德老師以【惟心】脫穎而出,奪得新台幣60萬獎金,二獎及三獎則分別由來自丹麥的Elly Glossop【Accretions #001】及日本的加藤直樹 Kato Naoki【nwc2101】獲得。

法藍瓷光點未來獎_三獎。(主辦單位提供)

法藍瓷陳立恆總裁表示:光點計畫的起心動念就是希望喚醒大眾關注長期被忽略的工藝,並鼓勵創作者將創意、思想落實到作品,展現出當代的設計風貌。今年以「宇宙的禮物」為題,看見來自各國不同的獲獎者,以多元的創作語彙將工藝的精神發揮到極致。如來自台灣的創作者王元德,透過【惟心】作品,傳遞深具東方哲思的理念,結合繽紛色彩與具巧思難度的創作手法,獲得全球評審團一致肯定,脫穎而出獲得首獎。此外,光點計畫要打造的更是一個與國際接軌的平台,讓台灣走出去,將世界請進來,提供給陶瓷創作者實質的鼓勵外,並培養出他們更大的格局與眼界。德國經濟辦事處Mr. Axel Heinrich Fritz Limberg處長在現場欣賞到來自德國的作品,也感到十分驚艷。並肯定光點計畫已是鼓勵來自全世界各地的年輕學子,展現創意與才能的最佳舞台。

本屆光點計畫更不畏疫情限制,將光點數位藝廊搬到到實體世界,自12月10日起至12月22日於北科大藝文中心開設「光點藝廊期間限定展」,除了可欣賞到榮獲未來獎的精彩創作,更邀請了共18件來自各國的獲獎作品參與,透過實體作品展示,真實地傳達獲獎者們創作理念與精彩的工藝呈現,並以陶瓷凝聚來自世界的創作者,傳遞對未來的希望。

第三屆光點計畫更首度深入陶瓷人才育成,與「國立清華大學藝術與設計學系」合作,開設為期一學年八堂課程的週末工作坊,連結法藍瓷專業業師與在校學生,並秉持授藝與傳承的精神,分享與會學員實務上的獨到經驗。而面對陶瓷藝術學生的職涯規劃,光點計畫也與「新加坡線上藝廊 The Artling 」跨海攜手,合辦光點線上沙龍,在The Artling總監 Kim Tay 主領下,橫跨兩岸、英國、德國等第獲獎者們共同分享面對藝術市場的身份轉換與作品定位議題。

未來,法藍瓷光點計畫除了繼續結合「獎金」+「展覽」+「銷售」三面向持續拓展外,將透過不定期的國際院校工作坊、光點藝廊實體展、跨校視訊課程等異業合作等活動,向社會大眾展示陶瓷的無限可能,並鼓勵更多莘莘學子願意嘗試這在人類歷史悠久的陶瓷媒材,承襲發揚陶瓷的技藝文化,透過這人類千年的工藝結晶來改善提升生活品質,融合與時俱進的科技技術,展現 OLD is NEW 的精彩創意。