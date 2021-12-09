許多民眾吃藥時為了貪圖方便或是怕苦，常用茶、咖啡、牛奶、果汁等取代開水吞藥，對此三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專PO文表示，吃藥就是要配白開水，就算吃完藥一小時之內也不要喝飲料，否則容易產生不良反應。

●吃藥配茶或咖啡：茶和咖啡中的茶鹼會和藥物結合，引起嘔吐、痙攣、心悸等副作用。咖啡因和感冒藥等作用，也會造成不適。此外鞣酸會影響鐵的吸收，吃維他命的話會被影響。

危險搭配：感冒藥、胃藥、抗生素、維他命。

●吃藥配牛奶：有些家長會因為小孩不願意吃藥，改配牛奶哄，這是超級錯誤示範！牛奶中的微量元素（鈣、鎂、鐵等），會跟某些藥物結合，變成鈣鹽，讓藥失效。腸衣錠類藥物配牛奶，則會讓藥提前在胃溶解，讓藥失效。

危險搭配：抗生素、腸衣錠類。

●吃藥配果汁：特別是葡萄柚汁、橘子汁會抑制肝臟中代謝藥物的酵素，導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體中造成中毒。

危險搭配：心臟用藥、抗生素、鎮靜劑、維他命。