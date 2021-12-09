搶進綠能市場，中保科（9917）副董事長林建涵9日在法說會上指出，跟新加坡星生能源集團合資成立的「星生方案股份有限公司」，將提供綠能、節能、電能整合，包括節能設備、綠屋頂及充電樁，明年戰力會在電動車充電樁，再來是節能減碳除能及節能設備。

中保科技集團已在今年10月，正式加入MIH開放電動車聯盟。

中保科指出，集團是以整合科技服務商的角色進軍車聯網市場，成為電動車系統開發供應平台一員，中保是唯一一家做後端服務不是做設備，做規劃服務，中保採充電樁建置＋電能整合服務，包括規劃車聯網整套服務及電能維護管理服務。

綠建築建設的時間多是長達1-2年，林建涵因此指出，集團在綠能產業的佈局跟營收，從明、後年就會開始看到綠能的成長發酵；也會開始反應在報表上。

社區服務、商務開店及建築規劃，也是中保科未來營運發展重心；中保科指出，其中，「中保好生活」，目前APP為免費給社區使用，預估明年新社區目標900多個，目標成為全台最大生活服務管理平台。

在建築規劃的一條龍服務上，中保科指出，是由旗下的「保創科技」主導。涵蓋規劃設計、招標施工到營運管理。

中保科技（9917）自結累計前11月合併營收為127.71億元，較去年同期成長2.52％。營收比重來看，系統保全占比為41％，駐衛保全17％，物流服務16％，智慧城市20％，餐飲3％，其他3％。

發展智慧城市、降低人力成本較高的駐衛保全，是中保科未來二年的業務重心；中保科預期，到2023年，智慧城市比重將拉升至25％，餐飲服務達6％，物流服務小增至17％，降低駐衛保全比重至10％。