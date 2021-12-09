根據CMONEY資料顯示，12月ETF最新配息公告共有26檔ETF即將配息，以12月9日淨值計算，其中群益AAA-A醫療債2ETF(00793B)、群益中國政金債ETF(00765B)預估年化配息率衝6％最高。

進一步觀察，群益AAA-A醫療債ETF(00793B)本次單次配息率達1.5％，年化配息率達6％，是一檔ETF投資追蹤信用評等A級以上(AAA~A)且於醫療產業屬於大型且具代表性的國際龍頭企業所發行的長天期債券指數。包括美國最大健康保險公司：聯合健康(UNH)、Covid19疫苗龍頭企業：輝瑞(Pfizer)、阿斯特捷利康(AZ)、名列全球前10大生技製藥廠商，例如：嬌生(Johnson & Johnson)、諾華(Novartis)、羅氏(Roche)、默克(Merck)、必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)、葛蘭素史克(GSK)等。外加上禮來(Lilly)、亞培(Abbott)，前述11家龍頭企業即占指數權重近9成，這些公司在疫情期間獲利表現都值得留意。

群益中國政金債ETF(00765B)這次單次配息率也達1.5％，年化配息率近6％，主要是受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升此檔淨值表現三大利多因素，因此此檔債券ETF兼具配息率佳且報酬穩定之優勢。