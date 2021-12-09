林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，導致高嘉瑜全身多處瘀青，超惡劣的手段讓外界都震驚，而案件持續延燒，林秉樞11月24日出殯當天讓高嘉瑜當眾難堪，扯掉其口罩、帽子等行為，現在畫面也被公布，發現他還對櫃檯人員大罵，引起網友議論。對此，民進黨台北市議員王世堅9日提出6點看法表示，今天林秉樞稱高嘉瑜收他勞力士和400萬，這種事「有影再來說」，不要靠這種事情放話。

有媒體報導殯儀館影片後，據《東森新聞》報導，林秉樞今透過律師發表聲明致歉，他在聲明中稱「可以的話願意跪地道歉」、「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，並強調「外界很多消息是不實的」。

民進黨立委 高嘉瑜。(圖/翻攝自 高嘉瑜臉書)

此外，傳出他在律見時說「高嘉瑜收了4百萬、勞力士」。對此，高嘉瑜今（9）日受訪時反嗆林秉樞謊話連篇，「法律會讓他付出代價」。

王世堅9日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及林秉樞案，他表示，第一，被害人高嘉瑜才有原諒的權力，只有她要不要接受的問題。第二，司法檢調應盡速法辦、嚴辦林秉樞，尤其林秉樞是學法律出身，他知法犯法，是罪加一等。王世堅強調，他個人認為，林這麼乖張的行徑、卑劣的作為，已經不是他個人是騙徒的問題了，而是背後還有一些勢力可以依靠，意即外界長期質疑的網軍。

王世堅續指，第三，這些惡劣的網軍到處去潑糞，更應該追究的，是水肥車的源頭(提供者)，因為不管背後是哪個政黨做這些事，「我覺得這些事都是不對的、都惡劣的」。王世堅強調，每個政黨都有好壞人，民進黨有正直之士，但也有極少數惡劣的人，有了他的支援，那就應該被查清楚，即便存在派系。

王世堅也提到，民進黨內有少數幾個，要謀取大位的人，長期在豢養網軍，他以為大家傻瓜，不曉得嗎？這些其實都追查得出來。

第四，大家覺得不可思議的行徑，現在都發生了，包括被裁定羈押禁見，卻可以跟媒體嚷嚷3分多鐘，且跟律師律見，談話內容還可以讓旁邊的律師聽到，還出來幫他轉述，這都是令人不可思議的事情。第五，林秉樞憑什麼能要求這麼多立委，甚至是賴清德副總統到場，這些事情的背後經過，都應該要理清楚，這不是單純的他騙術多高明的問題。

第六，林秉樞讀到博士這麼聰明的人，都會利用媒體公信力放話，諸如今天他稱高嘉瑜收他的勞力士和400萬，這種事「有影再來說」，不要靠這種放話。

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