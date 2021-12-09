新北市長侯友宜對公投的態度各界都相當關心，他今天接受廣播節目主持人蔡詩萍專訪時表示，公投案子本來就是專業理性討論，讓民眾好好思考選擇，現在搞得像選舉，又對立衝突，大家不累嗎？相信人民都累了。

侯友宜說，其中兩項公投就是關乎能源政策問題，能源是權責問題，中央面對這些議題，態度要清楚論述，不是製造對立，這才是人民寄託的政府，地方則扛起責任做好核安演練等工作，「不要撕裂台灣人感情」，人民只求歲月靜好。

侯友宜說，他在新北擔任核安委員多年，與多少專家學者討論過，中央願不願意面對核安與核廢料處理，要拿出決心解決，這是態度問題，不能不下決定，永遠擺在那，受害的是全部台灣民眾，能源政策要清楚脈絡，讓產業永續發展。

被問到市民到底支不支持他目前對公投的態度，侯友宜說，一切回到專業、科學與理性，跟市民說清楚，不要只站在新北角度，而是要站在國家安定能源政策發展，讓人民選擇。

不過被問到萊豬公投，侯友宜則表示，萊豬不是政治，而是食安問題，沒有健康，生命都沒有了還能要求什麼，他從去年到現在就已經呼籲萊豬不能進來，人家歐洲有在吃嗎？全世界趨勢都這樣做，難道台灣沒有機會守護健康嗎？

「我們賣人豬肉切大塊一點算便宜一點，但不能賣臭酸的」侯友宜說，他是豬肉攤長大的孩子，這也是爸爸告訴他的人生一堂課。