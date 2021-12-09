為提升縣內殯葬服務業者服務品質，台東縣政府民政處9日表揚信誠葬儀社、東欣生命禮儀社、懷恩生命禮儀社及金和成生命禮儀社等4家優秀業者。業者獲得表揚狀及獎金，業者專業又貼心，讓往生者最後一段路走得有尊嚴，減輕家人的掛念。

縣府邀請國內殯葬服務實務界及學界權威邱達能及譚維信兩位學者專家擔任評鑑，今年度計有信誠葬儀社、東欣生命禮儀社、懷恩生命禮儀社及金和成生命禮儀社4家優秀業者獲得甲等殊榮，並於殯葬服務業研習中接受表揚，由民政處副處長歐斐君頒贈獎金8000元及表揚狀。

民政處說明，台東縣每2年舉辦1次殯葬服務業評鑑，今年度獲得甲等的4家業者，除了有專業證照，服務周全，在各項評鑑項目上皆有一定水準，而且不僅在本職上持續精進，亦能投入公益事業獲協助清寒家庭，善盡社會責任，評鑑項目成績優良，值得嘉許並做為表率。

民政處指出，殯葬服務業評鑑的目的是輔導業者提升服務品質，並且讓業者在觀念上與時俱進，如性別平等、殯葬自主等，以去除過時的陋習及保障消費者的權益；而殯葬服務業者作為人生道路的送行者，優質的禮儀服務品質，不僅讓往生者的最後一段路走得有尊嚴，專業貼心的儀式也能讓家屬好好地送親愛的人離開，放下罣礙。