美國航太空司「平流層發射」(Stratolaunch) 表示，他們已獲得五角大廈飛彈防禦署(Missile Defense Agency,MDA)的合約，加入高超音速武器防禦的研究。

Urdu Point報導，該公司在星期三宣布此事，聲明稱：「我們很高興與飛彈防禦署簽訂研究合約，他們將利用我們的飛機擔任飛行測試平台，以了解如何應對和攔截高超音速武器的威脅。」

該公司所設計的雙體飛機，公司內部型號稱M351，另外取名Roc，出自中東神話中的大鵬，是世界上最大的飛機，長度73公尺，翼展117公尺，淨重226.7公噸，裝有6具普惠PW4056引擎，使飛機能夠承載至少250公噸的有效載荷，可在兩個機體中間吊掛太空任務飛機或是火箭。

微軟創辦人保羅艾倫(Paul Allen)曾是該飛機的最主要贊助者，然而他在2018年過世，差一點平流層發射公司就要解散了，所幸之後得到新資金的支持。

飛機在2019 年 4 月 13完成首次飛行，但是受疫情影響，還沒有進入酬載吊掛測試，預計在2022年才會進入酬載測試。

獲得美國國防部的合約後，Roc飛機可望成為高超音速武器的測試載台，使國防部有機會了解如何防禦此類武器。