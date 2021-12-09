「任務與性能解決方案」整合實際現場於虛擬環境之中，進而為士兵建構能力。甚至，在電影《捍衛戰士》之中，俗稱「Top Gun」的美國海軍戰鬥機武器學校使用的訓練科技，也來自立方公司巧手。

《星條旗報》8日報導，位於美國馬里蘭州的美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR），近日針對由「立方公司」(Cubic Corporation)研發的先進訓練系統進行驗證。由於電影《捍衛戰士》中美國海軍使用的訓練科技，也是由「立方公司」負責；《星條旗報》分析，此一先進科技可能成為美方與台灣阻止大陸進犯的關鍵。

報導指出，根據日前公布的最新衛星照，顯示中國大陸在新疆沙漠，設立至少1艘美國航艦與2艘勃克級驅逐艦的模擬標靶。

※加強先進科技訓練

對此，美國國防部發言人柯比(John Kirby)回應，「我們更擔心的是……中國軍隊在印太地區的恐嚇與脅迫行動愈來愈多。我們將專注於研發能力與作戰概念，以保證我們擁有資源與正確戰略，進而回應首要且進逼中的中國挑戰」。

《星條旗報》引述專家看法，認為柯比所說的能力，其中之一就是針對美國官兵加強先進科技訓練。

事實上，2021年9月，在美國馬里蘭州的NAVAIR，便進行一系列軍事測驗。驗證的主角是立方公司與其合作夥伴研發的先進訓練系統─「任務與性能解決方案」(Mission and Performance Solutions)。

「任務與性能解決方案」整合實際現場於虛擬環境之中，進而為士兵建構能力。甚至，在電影《捍衛戰士》之中，俗稱「Top Gun」的美國海軍戰鬥機武器學校使用的訓練科技，也來自立方公司巧手。

※像戰鬥一樣地訓練

庫伯（Zack Cooper）認為，「我們應該非常留意，中國如今已擁有全球規模最大的海軍，近10多年來更持續進行軍事現代化。美國雖然仍擁有部分非常強大的軍事能力；但我們注意力已相當分散」。圖為陸俄海上聯合—2021演習。(圖/中新社)

美海軍戰鬥機武器學校的前教官，現在任職於立方公司的艾文爾納(Paul "PK" Averna)表示，「這真的改變了訓練模式」。

他表示，「就實境平台而言，當你看著你顯示器時，螢幕上所有資訊都與你的戰鬥環境有關。因此，如果我鎖定某個視距外的敵人，這時我希望能在顯示器上能看到指示」。

他補充道，「透過這個裝備(指任務與性能解決方案)，你可以獲得具體指示─甚至，你已無法分辨哪些目標是真實，哪些是虛擬，哪些是建構出來的。這就是所謂的像戰鬥一樣地訓練」。

※不只用於飛行訓練

這類科技不只用在飛行訓練，同樣可用於地面作戰。目前美國陸軍正尋求結合擴增與合成實境的「綜合訓練環境」。同樣地，美國海軍已部署「艦隊綜合訓練」(Fleet Synthetic Training)。其目的在於整合不同的作戰社群─包括空中、水面、特種作戰、資訊戰與遠征作戰，進而共同支援打擊支隊指揮官與參謀群。

主張新一代綜合與高科技訓練的人認為，這絕非軍事小花招或是高級的電動遊戲，而是讓優勢的天秤朝美國傾斜，並創造影響力制衡中國大陸的野心。

報導認為，美國在過去可以憑藉優勢科技與火力壓倒潛在對手；但今天，中國大陸已成為足以匹敵的對手。甚至，部分美方的國防專家認為用足以匹敵根本不夠來形容大陸軍力飛躍式的成長。

※戰爭不按規劃者的安排進行

美國企業研究所（AEI）研究員庫伯（Zack Cooper）認為，「我們應該非常留意，中國如今已擁有全球規模最大的海軍，近10多年來更持續進行軍事現代化。美國雖然仍擁有部分非常強大的軍事能力；但我們注意力已相當分散」。

《中國即將崩潰》的作者章家敦則分析，「有鑑於現代戰爭的性質，許多人認為與中國大陸的衝突會在短時間內很快地結束。儘管如此，我們必須為最糟的情況做準備，也為長期衝突做準備」。畢竟，很少戰爭是依照規劃者所設想的方式進行。

章家敦認為，大陸的軍事科技發展快速，並在7月驗證具核打擊能力的極音速滑翔載具。美國當時選擇不研發極音速滑翔載具，目的在於避免該領域產生軍備競賽；不幸的是，大陸與俄羅斯沒有同樣的克制，導致華府落後於對手。同樣的原因，讓美方在反衛星科技上也落後北京與俄國。

這類科技不只用在飛行訓練，同樣可用於地面作戰。(圖/DVIDS)

※不只臨場感，更能換位思考

主張實兵虛擬建構訓練(Live Virtual Constructive Training)的人認為，面對大陸軍事科技的快速發展，反而更有理由為前線戰鬥的官兵進行先進科技訓練，畢竟這會形成無法剝奪的優勢。

立方公司的諾爾斯表示，快速升級現有靶場設施，並整合實兵參與者與通用的綜合訓練環境，是提供臨場感的關鍵。他也認為，部署僅能支援單一平台的系統絕對不夠，應該引進能提供各軍種、各領域通用的訓練環境系統。

他解釋道，這樣的系統能整合並發揮多個領域中戰鬥人員的優勢，不論是分散式殺傷、聯合與聯盟夥伴。

「傳統基金會」研究員薩德勒（Brent Sadler）承認，卓越的訓練能幫助美方在對抗中國大陸與俄國軍事優勢上，產生關鍵作用。「沒錯，訓練很重要。新科技讓訓練變得更符合現實世界，不論是潛艦、水面艦、飛行員，它都有所幫助」。

艾文爾納則點出科技訓練另一好處。他表示，實兵虛擬建構訓練為戰士帶來另一種優勢。每位官兵在高強度的作戰環境中，對發生的事情都有自己的看法。實兵虛擬建構訓練讓彼此各退一步，客觀地從對方身處位置思考，看看彼此做了甚麼。

他還認為，參與者可以在安全卻真實的環境中進行訓練，但潛在的對手卻無法窺視美軍如何訓練，這讓美軍指揮官多了一個新的槓桿足以對抗潛在威脅。

報導中總結，這樣的訓練科技可能賦予美軍新優勢，嚇阻北京對台愈來愈咄咄逼人的立場。光10月份，共機擾台次數就創下196架次的新紀錄；上一次打破紀錄是同年9月，當時共117架次入侵台灣防空識別區。