金管會主委黃天牧對理專A錢「深惡痛絕」，並透露最快年底還有罰案，金管會9日亦公布，今年前11月銀行局、保險局及證期局共已開出318張罰單，罰鍰金額2億7655萬元，若年底理專案又是重罰上千萬元，甚至更高，則今年金管會罰鍰金額將可能首破3億元。

雖然金管會一再強調，並非以罰鍰為其主要收入，主要希望發揮嚇阻及提醒金融機構法律遵循，但目前看來銀行法最高罰鍰上限從1千萬元拉高到5千萬元，銀行一不小心就會成年度最大罰鍰苦主，貢獻金管會甚多。

今年前11月銀行局共開出10張罰單，累計罰鍰金額9289萬元，比去年同期金額增加23％，並已提早達成年度預算7401萬元的目標，主要是有台新銀行理專A錢案罰3千萬元、日盛金大股東建群投資未如實申報最終受益人罰2500萬元、及花旗銀行與兆豐銀行各千萬元的罰鍰案，若今年底前還有銀行理專A錢案被加重罰鍰，銀行局累計罰鍰金額將破1億元，是近四年來的新高。

2019年與2020年罰鍰金額都逾1.3億元的保險局，前11月累計罰鍰金額也已達1億1200萬元，但比去年同期少1400萬元，減幅11.1％，主要是今年沒有壽險公司破千萬元的罰單，前11月壽險業罰鍰約5470萬元，比去年同期少了3千多萬元，今年的大罰單多是銀行保代及產險業，如台北富邦銀、富邦產、安達產等。

但保險局前11月罰鍰金額亦已超過1億477萬元的年度預算數，12月已有二件共300萬元罰鍰，只要沒有破千萬元的大罰案，估計今年保險局罰鍰金額不會超越2020年的1億3560萬元。

證期局今年因為有勞動基金代操投信的重大罰案、KY康友案、證交所機房券商主機共置罰案，所以前11月共罰239案，金額7166萬元，但並沒有超過去年同期的7864萬元，且距離年度預算目標7257萬元，還有91萬元的差距，尚未達標。