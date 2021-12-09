聖暉（5536）受惠各產業廠務擴建需求持續高漲，今（9）日公布11月合併營收高達22億元，大幅年增98％、幾近翻倍的好成績，改寫同期新高記錄！前11月合併營收達180.8億元，同樣改寫歷年同期新高，年增46％。

聖暉表示，11月營收改寫新高記錄，主因是受惠多區域策略下，客戶積極啟動興建新廠步伐，挹注旗下無塵室與機電整合工程施作站穩高檔；尤其，全球半導體產業供需持續緊張，掀起半導體供應鏈族群火力全開衝刺廠務工程進度，同步帶動化學品供應與分裝系統設備銷售成長；此外，全球產業供應鏈在地化趨勢明確，進一步帶動前11月各地區營收創下歷年新高，集團整體營運保持雙位數成長動能。

聖暉進一步表示，觀察全球產業於後疫情時代市場供需短缺，加上隨著各國積極推動半導體自主化、5G及AI應用科技技術發展，不僅半導體上、中、下游供應鏈，高科技電子、網通資訊中心及高階商辦等應用領域大廠亦紛紛大手筆投入資本支出計畫，創造聖暉無塵室及機電整合工程業務良好接單環境，同步推升集團整體未完工的在建工程案量金額達歷年新高，足以支撐集團未來一年營運。

此外，看好未來產業綠色環保製造趨勢，減碳與環境永續已經成為全球共識，在環保綠色浪潮中，聖暉深化扮演綠色工程的驅動者，持續開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，透過節能設備、環保材料及低汙染綠建築的設計規劃，加上PLM智能化管理，可有效增加資源使用效率及減少成本，以專業技術協助客戶達到碳中和與環境永續共存，不僅為各產業客戶廠務擴建重要合作夥伴，更有助於創造聖暉於廠務工程領域差異化之競爭利基。

展望第四季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，維持多產業、多區域、多工種的營運策略，創造目前台灣、中國大陸、東南亞等地區皆展現正向的成長態勢，並持續透過企業實習與人力培訓建置培養優秀服務人才，進一步提升集團整體競爭力，有效滿足客戶高客製化、高品質及高穩定度的專案工程要求，並持續發揮垂直水平資源整合，擴大集團整體接單動能，以期創造未來營運邁入下一階段成長期。