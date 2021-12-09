今年以來消費需求暴增與全球供應鏈混亂已造成歐美單車價格上漲。目前正值2022年新品投產之際，但新冠肺炎變種病毒肆虐令業者擔心供應鏈問題短期內無解，成本不斷攀升只能繼續調漲2022年單車價格。

英國單車製造商Karbon Kinetics執行長索爾普（Richard Thorpe）表示：「產品成本不見下滑。假如這是通膨所致，我不認為這是暫時現象。」他宣布2022年元旦起旗下折疊式電動單車價格調漲25％。以該公司最新款電動單車為例，今年售價約3999至5999美元，明年將漲為4999至6999美元。

索爾普表示漲價背後有諸多原因，除了要應付昂貴零件成本及出貨延宕導致的額外費用之外，也要增加利潤以免供應鏈危機再度阻礙產能擴大。他表示公司在1年多前就訂購的電子零件，到現在還沒到貨。

近日在南非發現的新冠肺炎變種病毒Omicron迅速蔓延至全球多國，令外界擔心好不容易趨緩的疫情再度惡化，也讓索爾普更加確信供應鏈問題將延燒到明年。

美國同業Alta Cycling Group商務長皮西（Larry Pizzi）也表示：「我們確定明年市況不會改善。去年夏末以來，我們就一直處在供不應求的狀態。」

研究機構NPD Group統計，今年9月美國單車均價較去年同期上漲28％至346美元，與前年同期相比增幅更高達54％。今年10月英國單車均價也較去年初上漲26％。

英國脫歐後重新與歐盟簽署貿易協定，未對單車及零件進出口帶來額外關稅支出，但依舊造成供應受阻。今年10月德國單車均價較去年初上漲9％，同一期間瑞典及波蘭單車均價分別上漲15％及13％。

索爾普表示，公司主打的電動單車品牌GoCycle平均一台就有800個零件，只要其中幾項零件缺貨就會導致生產線停擺。去年以來單車製造商和汽車製造商展開零件爭奪戰，進一步助長零件價格。

過去12個月內單車座墊桿價格上漲20％，手把價格上漲11％，車鍊價格上漲17％，反光條價格漲幅更達50％。