連鎖健身事業柏文（8462）年11月營收3.20億元，月增29.03％，年減 2.01％，累計1至11月合併營收22.97億元，年減31.48％。展望後市，健身工廠福華廠於11月26日營運，今年度七處新據點的拓展圓滿完成，預計明年2月開幕的台中市福科廠已於12月8日開始預售，另健身工廠明年至少再拓展八處新廠館，持續搶攻健身商機，今明兩年計15家新設廠館將為柏文明年度營收提供強勁成長動能。

國內疫情穩定、生活步上正軌之後，民眾也逐漸恢復運動的習慣，柏文公司旗下「健身工廠」亦於10月中恢復會員月費正常扣款，致110年 11月「健身及娛樂服務收入」較上月大幅成長36.54％，本月「運動保健服務收入」亦持續增長，較上月大幅成長21.52％，營收大致恢復至停業之前110年4月份水準。

教育部訂定「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」以及修正「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」已於 今年11月1日公告，並自明年元旦起生效施行，兩項「定型化契約」規範重點之一就是要求業者應就預收費用百分之五十額度，提供履約保障；針對主管機關新訂定健身教練服務定型化契約之履約保障規範。

柏文自108年9月1日起即主動將預收健身教練服務款項之50％交付玉山銀行信託。疫情過後民眾為增進健康與尋求紓壓，對於運動的需求更加殷切，面對健身產業發展態樣日趨多元，但糾紛也日益增多的亂象，近期亦有台中市消保官呼籲消費者選擇友善的健身中心，以免健身未瘦，而瘦的是自己的荷包，藉此提醒民眾加入健身房時需慎選健身品牌。柏文公司相信，旗下各品牌長期以來致力於降低消費者入會門、保障會員消費權益以及提升健身服務品質，必然會得到廣大消費者的肯定。