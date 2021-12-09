女星大S（徐熙媛）和汪小菲於2010年閃婚，婚後育有一對寶貝兒女，不久前被爆出婚變，在11月22日發布聲明解除與汪小菲婚姻關係，結束長達10年異地婚姻。在兩人離婚前汪小菲突然改名「汪少菲」，就被猜測和離婚是否有關，沒想到日前張蘭在直播透露與離婚確實有關聯。

大S和汪小菲維持10年的婚姻，在11月22日正式宣布結束，先前汪小菲的母親張蘭就曾說過，看著兒子北京、台北往返，在近年又因為疫情的情形，要做核酸檢測、隔離都讓她看了很心疼；張蘭細數兒子為了大S和兒女，婚後1年就得當空中飛人上百次，幾乎每周都得搭機往返兩地，真的很擔心他的安危。

張蘭在直播證實汪小菲改名汪少菲原因，確實和離婚有關聯。(圖/ 摘自微博)

而汪小菲和大S爆出婚變時，就突然把微博改名成「汪少菲」，眾人都在瘋猜和準備離婚是否有關係。8日張蘭開直播時聊到汪小菲改名一事，「我兒子出生時不叫汪小菲，他爸給他起名『汪少菲』」，但登記時鬧烏龍，就將錯就錯；說到最近重新用小時候的名字，就直言「少菲、少菲，就是讓他『少飛』」。

在雙方談離婚期間，汪小菲改名汪少菲，也彷彿是重生一樣，因為兩人最後真的離婚，汪小菲也不用再北京、台北頻繁往返，變成少菲後確實少飛了；許多網友知道改名原因後，也被汪小菲幾乎每3天就要搭飛機持續長達10年，深感佩服，也感慨真的辛苦他了。