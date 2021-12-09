海基會今(9)日舉行「海基會臺商財經法律顧問會議」，針對中國大陸經濟情勢變化、及實施碳排放相關政策對台商的影響深入研討。海基會副董事長兼秘書長詹志宏主持，共24位財經法律顧問一同參與。詹志宏強調，無論大環境氣氛如何變化，海基會都持續努力促進兩岸民間往來，減低負面因素，希望提升兩岸關係正向發展。

本次會議邀請顧問袁明仁、林永法分別就大陸實施碳排放政策、及大陸投資環境變化等議題進行引言報告，並針對台商的因應策略提出建議。

袁明仁指出，中國大陸今年制定多項法規，選定七大城市開始試行碳排放權登記、交易、結算。雖然目前僅有2300家發電產業被納入碳排放權交易，未來石化、化工、建材、鋼鐵、造紙等行業將逐漸納入，台商在這些產業皆有投資，很可能2年之內就會面臨衝擊，必須及早因應。中國大陸已提出2030年「碳達峰」、2060「碳中和」的「雙碳」目標，未來亦可能跟隨歐美腳步實施「碳關稅」，台商可以在循環經濟、綠色消費等產業尋求商機。

詹志宏表示，明年是中國大陸的關鍵一年，有多項重大活動與政治議程。大陸的投資環境，最近受到國內外各種因素影響，對台商必然造成衝擊。碳排放則是目前全世界正在醞釀的議題，何時會成為各國準則尚待觀察，台商該如何面對、如何提前準備，希望透過這次討論提供台商建議。

詹志宏強調，海基會持續努力促進兩岸民間往來，減低負面因素，希望提升兩岸關係正向發展。很多台商反應想了解東南亞投資環境，海基會過去一年來先後拜訪貿協、僑委會、經濟部等單位，以及世界台商總會，把新南向的投資機會、當地的台商組織等相關資訊串連在一起，提供給有興趣的大陸台商。