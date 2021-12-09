連34天+0破功？中研院實驗室驚傳1人確診 陳時中證實：工作場域受汙染

中研院南港P3實驗室驚傳一名女員工做實驗時不慎，染疫確診，而該女曾在11月28日造訪過北車京站廣場，為此京站稍早也證實，接獲北市衛生局通知，宣布今天(9日)傍晚6點起到隔天傍晚6點，歇業24小時，進行清潔消毒。

京站表示，全館閉店進行清潔消毒作業，以確保全體員工及顧客安全，10日18時之後恢復正常營業，京站持續提供更安心的購物環境。

衛福部長陳時中對此也證實該案目前PCR陽性，等待複驗中，並指派指揮中心專家小組召集人張上淳前往坐鎮指揮。