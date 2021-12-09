家齊高中學生張淑嬿參加中等學校商業類科技藝競賽，拿下餐飲服務組金手獎第1名。(曹婷婷攝)

家齊高中餐飲管理科與流行服飾科今年參加全國技藝競賽、全國技能競賽，抱回4金、2銀、3優勝、3佳作佳績，獲獎者中唯一男生、餐飲管理科邱柏儒高三才成為選手，苦練5個月，幾乎每天4小時需煮8道菜，練就手藝。

家齊高餐飲管理科今年參加全國商業類科技藝競賽，張淑嬿勇奪餐飲服務組金手獎第1名、邱柏儒奪得中餐組優勝。張淑嬿住東山，高一就成為選手的她，為免舟車勞頓，在學校附近租屋，利用課餘、假日不間斷練習。金手獎加持下，她有機會保送大學，但她勇於挑戰，未來想轉戰商業類科，對於未來不設限。

高中才開始拿鍋鏟的邱柏儒，高三才成為選手，起步雖晚，但他苦練5個月，幾乎每天維持練習在4小時內完成烹煮8道菜，練就好手藝，未來希望繼續走餐飲的路。他今天接受校方表揚時，身上還掉出一根湯匙，他不好意思說，前一刻還忙著在煮菜，認真程度讓老師也喊讚。

流行服飾科學生參加中等學校家事類科技藝競賽，「服裝製作組」蘇心辰榮獲金手獎第1名，王詡詠拿金手獎第6名，「服裝設計組」則有兵姿怡、黃詩芮，分別拿下優勝第6名與第8名。蘇心辰說，從小看姑姑製作衣服，燃起她對服裝的興趣，雖然設計、製作衣服的過程相當辛苦，但看到成，相當有成就感。

校長陳韻如說，家齊高中高職部設有餐飲科及流行服飾科，男女都收，流行服飾科將在明年設立特色班2班、流行服飾科特色班1班及整體造型特色班1班，餐飲科5年前就已設特色班，除專業課程表現優異，共同科目更因高中部專業師資，考科成績也亮眼，學生每年技能檢定通過率9成以上，全國技藝競賽及地方比賽成績均不俗。