從越南飄洋過海就讀醒吾科技大學，台灣對來自越南清化省的范氏桃及胡志明市的羅太敏，原本是個遙遠陌生國度，如今學成畢業就獲知名企業藏壽司及糕盛公司留任，新南向產學合作國際專班翻轉其人生，台灣已成了他們的第二故鄉。

亞洲藏壽司人事採用Group代表謝妙君(左)與李曉昀(右)至醒吾科大國際專班舉辦藏壽司徵才說明會。(醒吾科大提供)

國際專班學生現場參加藏壽司面試，人事採用Group代表李曉昀(右)稱讚學生中文能力極佳。(醒吾科大提供)

范氏桃的哥哥多年前來台灣工作時，受到許多台灣人熱情協助，因此她對台灣的印象都是哥哥的描述，最大特色就是相當有人情味。范氏桃來台就讀醒吾科大新南向產學合作餐旅管理系專班，獲師生熱心幫助，印證台灣被形容最美麗的風景就是人，也讓她決定暫時不會回去越南，要留在台灣發展，挑戰自己的能力。

范氏桃是家中老么，決定來台讀書時家人原本十分捨不得、全力反對，但她在越南從網路上看到醒吾科大校園很漂亮、設施十分完善，說服家人到醒吾後發現不只校園漂亮、設備超棒，學校也安排學習中文及實習環境，讓她可以快速學會餐飲專業技能。

羅太敏(前排中)在學期間與醒吾科大國際班同學們歡度聖誕節。(醒吾科大提供)

企管系畢業的羅太敏在糕盛擔任品管組員的工作，每天都用心在品管工作中。(醒吾科大提供)

「剛開始覺得中文寫好難、陳正宜老師好嚴格喔，每天都要求我們要寫很長的對話，還要背生字與小考。」范氏桃回憶學習過程，「那時候有點不喜歡他，到了大二、大三時候才了解，他為什麼要對我們這麼嚴格？很感謝老師的用心教導，把我們當小孩一樣的關心，由於他的嚴格，我的中文才能更進步！」

亞洲藏壽司營業部北區蕭引鳳區店長對於范氏桃工作態度也相當肯定，經過觀察發現范氏桃在語言溝通上也沒有太大的障礙，未來將以儲備幹部的方式培訓她，讓她有機會成為台灣區第一位外籍店長；人事部謝妙君表示，藏壽司接觸過在台國際生後，發現國際生的工作態度與積極度都相當優秀，在北部大學中選擇與醒吾科大合作，希望延攬更多醒吾科大畢業的國際生加入藏壽司的企業行列。

來自胡志明市的羅太敏，在越南已取得胡志明市科技大學英語系文憑，也在一家公司任職，原本對台灣毫無印象，在一場台灣醒吾科技大學舉辦的新南向產學合作國際專班說明會，發現醒吾科大為國際生安排了完善的學習與生活環境，決定挑戰自我、來台選讀企管系產學合作國際專班。

羅太敏說，就讀醒吾科大第一件事就是學好中文，很感謝國際長國安民及企管系主任吳怡芳等多位老師耐心指導，讓他能快速學會中文，今年6月畢業就順利獲實習單位糕盛公司晉用，擔任公司品保管理工作，目前是全公司唯一一位越南籍行政人員，除了品管也協助公司擔任與員工溝通翻譯工作。

糕盛有限公司品管組徐文益組長對於羅太敏的工作表現也十分滿意，對於交代羅太敏的工作都能舉一反三的完成，未來希望持續與醒吾科大合作，爭取更多國際生加入糕盛品管部門，也歡迎醒吾國際生加入糕盛的大家庭。

「醒吾科大四年學習改變我最大的是責任心，不只學會了企管知識，也懂得做事準時、負責，這些生活與工作細節，都是以前不曾有的體驗！」羅太敏說：「在學校妥善安排下，除了努力學習中文與企管專業，大學前兩年先至一家公司實習，後兩年就到糕盛公司實習，很感謝公司的器重，我也決定先留在台灣發展！」

醒吾科技大學從106年9月招收首屆新南向產學合作國際專班，至今已開設17個班，為培育東南亞國家專業技職人才注入活水。醒吾科大以甄選優質外籍學生來台就學為目標，以110年9月錄取專班學生為例，錄取學生高中畢業成績平均達7.3級分以上，遠高於越南高中畢業5級分門檻 ，甚至有多位學生以可以考取越南國立大學8-9級分以上成績錄取醒吾，顯示學生素質十分優良。

在台灣渡過四年快樂大學生活，范氏桃及羅太敏除了學會實用知識生活技能，對課程以外學校舉辦的活動，包括聖誕點燈、中秋節、端午節及春節活動，都印象十分深刻，讓他們感受到家人的感覺。兩人更有志一同，先在台灣發展事業，學會更多職場技能，有朝一日再把專業技能與知識帶回越南，協助家鄉發展！

醒吾國際長國安民強調，從海外招生、課程及實習安排，醒吾科大都依照相關法規辦理、細心妥善的照顧，讓國際專班學生可以安心學習，業界也對醒吾國際生的勤快有禮且好學，留下深刻印象。

國安民表示，經學校調查外籍畢業生留任台灣意願非常高，有70%以上學生畢業想留任台灣工作或升學，藉由產學合作國際專班招收與運作，不僅能成功傳承分享台灣技職教育，這批由台灣技職體系培育出的人才，相對流利的中文能力，加上對台灣文化的熟悉，也為二國台商企業提供大量人才庫，成為台商企業炙手可熱的儲備幹部人選。