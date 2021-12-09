新北市淡水警分局涉貪員警蔡至恩、胞兄蔡至儒，被控今年4月底，先吃案再向案件當時人索取「息事費」60萬，涉犯違背職務收受賄絡等罪。士林地院9日進行準備程序，法官原預定勘驗蔡至恩在超商索賄的影片，辯護人羅愛玲以未拿到光碟為由，聲請停止勘驗，經合議庭駁回後，辯護人竟聲請法官迴避，要求停止審理程序，理由是「法官是被害人」，法官聽到後連問2次「我是被害人？」辯護人稱，會再以書狀補陳，法官諭知候核辦。

30多歲的蔡姓兄弟今年4月受理淡水某健身房性騷擾案件，利用警局的系統查知許姓被告的電話，致電家屬稱可以大事化小，但裡面有些「眉角」，需要見面聊，5月7日晚間11點多蔡姓兄弟與許約在某超商見面，許提領10萬交給2人，但2人暗示太少，蔡兄隔天又到許男公司要錢，全程遭許錄音蒐證。法官今當庭勘驗4分多鐘超商監視器影片。

蔡至恩的辯護人羅愛玲表示，她庭前並未看過監視器畫面，且因被告禁見，無法與當事人討論案情，聲請暫停勘驗，法官諭知休庭經合議庭討論後，認為辯護人所說無理由，決定勘驗，辯護人立刻站起來稱，如果要勘驗，當庭聲請法官應迴避，全案停止審理。

法官問「什麼理由，是執行職務有偏剖嗎？」辯護人稱「不是，是法官是被害人，並以程序上有瑕疵侵害社會法益，法官也是中國民國國民，也會遇到相同情形，所以是被害人」法官聽得一頭霧水連問2次「我是被害人？」蒞庭檢察官也懷疑自己聽錯，問辯護人「你說法官是被害人，還是妳是被害人」。

另外蔡姓兄弟稱，自己在看守所內吃全素，吃薑但不吃蛋、蔥、蒜、看守所沒有辦法提供，而且鍋碗都有沾到葷，他們因為從小沒吃過肉，所以很不能適應。法官回答，有致電詢問看守所，看守所回覆可以提供全素。庭未，蔡至儒得知羈押期將在12月24日滿3個月，對於是否能夠具保，會因弟弟的辯護人聲請停止審理程序，時程拖延下去他將繼續羈押，當庭拍桌大罵「這樣搞下去我要被關多久！」隨即被上銬還押看守所。