大田（8924）公告11月營收6.69億元，雖有原物料供給和趕不及生產的小插曲，不過仍符合預期，稍早公告的復盛（6670）、明安（8938）和鉅明（8928）等，也都呈現30％以上的成長，由於全球高爾夫球熱潮持續，高球桿頭代工四雄營運的好趨勢，可望延伸到明年。

大田發言人鍾政義9日表示，雖然下游客戶訂單滿檔，但，由於原物料供給不及，可能會產生趕不及生產的狀況，事前已預料可能會有生產遞延的現象，因此，11月營收6.69億元尚符合預期。

大田11月單月營收6.69億元，年增66.82％，累計前11月營收71.69億元，年增106.21％，都是高球桿頭代工四雄成長幅度最大的。

法人指出，2021年國內高爾夫球頭代工產者，雖然復盛與明安在第三季因越南停工，影響部分產能，第四季營運可望逐漸復甦，預估2021年整體高爾夫球具產值約93.24億美元。

法人說，2022年因國內業者越南產能恢復，部分廠商新產能即將明年上半年陸續投產，加上國際品牌持續推出2022年新產品，預估2022年整體高爾夫球具產值將達102.52億美元，年增10％左右。

法人說，根據大田目前在手訂單能見度到明年上半年的情況推估，大田明年營收應屬審慎樂觀，可望有10％到15％的成長，至於今年第四季則與第二季相當，或略高一些。

稍早公告營收的龍頭復盛，11月營收約22.61億元，年增29.38％，累計前11月營收210.29億元，年增71.36％，明安11月營收16.66億元，年增34.19％，前11月營收152.32億元，年增43.71％。

至於9日公告上修11月營收的鉅明，11月單月營收從原本的3.35億元，上調700多萬元至3.42億元，年增32.21％，修正之後的累計前11月營收27.63億元，年增49.53％。

鉅明發言人顏志憲表示，原本預期趕不上班機出貨，後來經通知海關已經放行，所以加入700多萬元的營收認列。