受惠四價流感疫苗外銷量增加所致，國光生技（4142）11月營收2.1億元，較去年同期成長164.6％；前11月營收15.87億元，年減8.85％。國光生表示，四價流感疫苗外銷市場包括中國大陸、泰國、俄羅斯、美、英等國，預計年底前全數出貨完畢，第四季可望持續第三季以來的盈態。

國光生受惠流感疫苗出貨高峰，第三季稅後純益1.57億元，EPS0.37元。日前與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅（4546）合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗AdimrSC-2f vaccine東南亞專屬銷售及使用權，授權金為台幣3億元，將分階段支付，簽約完成的一、二期款項預計在第四季入帳，金額約為總額三分之一。

國光生指出，公費流感疫苗在11月中開始第二階段施打，對象為50到64歲無高風險慢性病者，據防疫指揮中心統計，已接種超過五百一十萬劑，國光生技提醒，流感疫苗與新冠疫苗需要間隔至少七天後才能接種，更提醒大家，北半球流感季節已至，國人應預先做好健康防護。

繼流感疫苗原液量產出口日本後，國光生與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，原液出貨俄羅斯，成功建立流感疫苗前進東歐各國的中繼站。

國光生充填第二條產線投入商轉，總年產擴大至1億劑，已有多項國際訂單預約生產排程；目前正在準備歐盟EMA及美國FDA的查廠認證，預估在通過認證後兩年內產能就會滿載。