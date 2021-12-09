新北市長侯友宜因公投態度不明確，遭到藍營自家人圍剿，廣播節目主持人蔡詩萍今專訪詢問不少人「藍皮綠骨」質疑，侯回應，他加入國民黨46年，只要好好做事黨就有未來，不過他認為，國家要先於黨派，不是黨意超過民意，讓人沒有思考空間。被問到被藍營圍剿，他感嘆說「做事完全以選票考量，我寧可不要做」。

侯友宜說，選舉與職位沒有那麼重要，最重要的是定位，他舉五股垃圾山、新泰塭子圳重畫， 過程多少人被迫改變，他不是說不要選票，過程有人不舒服他都尊重，但他一定堅持他的價值永遠不變。

侯友宜說，他在1975年加入國民黨，從來沒有改變過，只是他當警察要保持行政中立，沒有參加黨的活動，他也沒有接受黨的指示，一路以來始終如一，不忘初心，做選擇就負責，沒有離開過。

侯友宜說，聽有些政論節目說他加入過民進黨「笑死人」，他強調，他一直認為警察就是把治安做好、保護人民，他當初選舉，也跟很多警察朋友說過，守好治安、不能助選，這才是國家人民之福。

被問到對國民黨有感情嗎，侯友宜說，只要好好做事，黨就有未來，但如果國家大於黨與派，順序很清楚。