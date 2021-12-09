林秉樞被爆11月24日在母親出殯當天對高嘉瑜大吼，並扯掉高嘉瑜的口罩、帽子，如今他大吼高嘉瑜的影片曝光。資深媒體人黃暐瀚質疑，林秉樞失控過程的影片昨天突然出現，林秉樞今天就發表聲明了，收押禁見的人還可以發表律師聲明嗎？前民進黨立委郭正亮則認為，為什麼禮儀社昨天會發表那個影片？就是要證明林秉樞是躁鬱，影片和聲明是互相呼應的。

黃暐瀚9日在政論節目《新聞大白話》表示，這個影片他昨天反覆看了好多次，看到高嘉瑜當下的情境，真的替她很不捨，她沒有戴口罩，帽沿壓得再低，櫃檯人員應該認得她是誰，結果衝出一個比魯智深還魯莽的人在那邊大吼，罵女朋友、罵櫃檯人員，失控啊，最後高嘉瑜還轉過身來很不好意思地跟職員敬禮。

黃暐瀚表示，林秉樞失控的過程，昨天突然出現，看完這個影片，你會認為這個人瘋了，林秉樞今天就發表聲明了，他說自己「並非十惡不赦，只是一時躁症病發」；黃暐瀚質疑，收押禁見的人還可以發表律師聲明嗎？這樣還禁見幹嘛，連前總統陳水扁都不行。郭正亮補槍說，「本來不行的，他(林秉樞)都可以啊！」

郭正亮甚至認為，為什麼禮儀社昨天會發表那個影片？就是要證明林秉樞是躁鬱，影片和聲明是互相呼應的。黃暐瀚補充說，「因躁鬱症，傷害罪比較輕。」

據《三立新聞》報導，林秉樞對高嘉瑜大吼的影片全被禮儀公司的監視器拍下，只見高嘉瑜向櫃檯人員詢問有沒有口罩，此時聽到林秉樞大喊「人勒！」高嘉瑜回說，「我要拿口罩啊！」林秉樞怒斥「我叫妳不要拿口罩」，並搶走高嘉瑜手上的口罩，還嗆櫃檯人員「妳（公司）不想開了是不是？」工作人員連忙道歉，高嘉瑜則回說「可是沒有口罩不能出去啊！」此時林秉樞仍繼續嗆櫃檯「妳（公司）要不要開？」林秉樞甚至直接把口罩甩回櫃檯內，讓高嘉瑜尷尬地頻頻低頭道歉。

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