基金會董事長馮玉麟說，社區報免費贈送，下營家家戶戶都看得到。（劉秀芬攝）

台南市下營區中營社區活動中心每星期六早上很熱鬧，20多位民眾向海墘營文化藝術基金會請的老師學書法，年齡從10歲到80歲都有。成立10年的海墘營文化藝術基金會，除了推動下營藝文風氣，每季發行社區報介紹下營藝文大小事，近年更召募年輕人加入想新點子辦新活動，希望帶動地方創生。

海墘營文化藝術基金會的前身是海墘營文史工作室，1997年由下營區一群懷抱著「讓故鄉人了解故鄉事」的民間人士組成，其中包括曾任台南市副市長的顏純左與台南藝術大學教授曾旭正、社造人士吳政隆等名人；2011年在地方人士支持下，改組為海墘營文化藝術基金會。

為了讓下營在地學子更了解故鄉事，無論是文史工作室或改組後的基金會，舉辦了不少大大小小藝文活動，深入學校與社區，每年的鄉土教學或冬令營，都讓參加過的學子留下深刻的記憶。

基金會每季也發行社區報，介紹藝文人、事，免費贈送每戶人家，雖因經費不足偶有中斷，2010年復刊後，至今發行21期，最新一期內容介紹了下營出身藝術家顏聖哲、下營媳婦作家夏瑞紅。不少民眾看了社區報，還會建議編輯報導內容，若介紹有誤，也會打電話指正。

基金會現任董事長為下營國中退休校長馮玉麟，為了推廣下營藝文風氣，他把下營出身的六甲區長陳啟榮、佳里區長朱雅宏、七股區長顏文穗、龍崎區長顏振羽，以及下營區長李宗翰都邀進基金會幫忙出錢出力。

基金會也有許多新生代，例如透南風工作室姜玫如，下營田媽媽餐廳二代顏庸哲、邱惠梓夫妻，台南市休閒農業發展協會總幹事鄭慶凰，弘昌碾米廠二代曾耀彬，為基金會注入新點子，除了持續推動藝文風氣，也從香草產業出發，規畫小旅行，吸引青年投入社區營造，藉由觀光帶動商機，促進地方創生機會。