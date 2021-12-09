立法院社會福利及衛生環境委員會，9日邀衛福部長陳時中南下考察「台中地區衛福部長照及醫療業務推動情形」，參訪中台科技大學私立謙和賀社區長照機構、仁愛之家、慈濟護理之家等，了解長照及醫療業務推動情形，陳時中說，未來年紀到，想住「中台」，了解長輩需求，稱讚慈濟醫院五星級服務照顧長輩。

衛福部長陳時中（前）9日南下考察，「台中地區衛福部長照及醫療業務推動情形」，與長輩互動玩遊戲。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

衛福部長陳時中說，未來年紀到了，想來住台中的長照機構，與老人家互動，才知道長輩的實際需求。感謝民進黨立委莊競程安排這次考察，實際了解長照資源的布建，推動長照2.0，需要中央地方更多合作。

立委莊競程說，中台科技大學私立謙和賀社區長照機構，是全國第1所設於校園內的日照機構，利用校園閒置空間活化設置，結合學校各系所專業，營造青銀共好照顧環境；包括他的弟弟、弟媳婦，及助理都是「中台科大」畢業，未來加倍努力，爭取更多經費，結合相關社會資源，協助成為更好的日照機構。

另長期關心長照議題的民進黨立委吳玉琴，實際觀察台中市長照服務推動的情況，她與莊競程將在立法院合作推動更多法案，健全長照體系，給長輩更好的照顧。陳時中現場感謝台中市衛生局配合防疫及疫苗施打，及慈濟捐贈疫苗，他稱讚慈濟醫院提供五星級的服務，照顧長輩讓他們更健康。