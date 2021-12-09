公務人員一直是許多人羨慕的「鐵飯碗」，一般人都覺得收入穩定又很涼，不過有身為公務員的網友出面反駁，聽到有同事竟然半夜11點才下班，直呼根本是在當國家的奴隸，貼文一出引起兩派網友論戰。

一名網友在《PTT》表示，他很多朋友都認為公務人員很閒，但他認為實際情況根本不是如此，據他所知，平時加班加到爆的一堆人，還聽到有同事半夜11點才下班，假不但休不完，甚至有時假日還要出來上班，而且不一定可以請加班，加班費也少得可憐。

原PO直呼「公務人員不就只是在當國家的奴隸而已？結果還很多人以為公務人員很爽很閒，為什麼會這樣子啊？」貼文一出引起熱議，不少網友紛紛回應「上班都在混，下班才在工作」、「加班費有限制但還是能報啊，要不要看民間公司」、「這麼不爽不會離職喔」。還有網友意有所指的說「我們看到的都很閒啊，還可以唱歌、抽菸、喝酒被拍到」、「老的爽，年輕的快往生」、「我認識的都很閒啊，怎麼了嗎」、「老屁股很閒，上班都在抓寶」。

不過也有另一派認為，公務員上班很爽很閒其實是鄉民的幻想，有網友自稱住在新板特區旁，晚上去新北市政府看，常看到公職在加班，一個月加班費最多不能領超過20小時，而且是運氣好才可以報加班費，不是想報就有得報，還有人說「昨天去支援CDC，這一年多來，每天都要上班」、「台北市場處的公務員，常態加班到十一點，絲毫沒有誇大」。

有網友分析，由於各縣市政府都在砍人，直言現在公務員也沒什麼優勢了，福利被砍還要一直加班，雖然的確有爽到不行、做事能拖就拖的公務員，但就算是「台GG」也有爽到待在星巴克的時間比辦公室還多的，大家只是愛看自己想看的東西而已，不信去歐美國家看看，應該就會覺得台灣的公務員效率好很多。